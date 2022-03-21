Президент Армении и посол США обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в различных сферах
17:37, 21 Март, 2022
Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, посол Линн Трейси поздравила президента Хачатуряна с вступлением в должность и пожелала ему успехов.
Собеседники обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Республикой Армения и США в различных сферах.
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