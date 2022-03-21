Президент Армении и посол США обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в различных сферах

Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, посол Линн Трейси поздравила президента Хачатуряна с вступлением в должность и пожелала ему успехов.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Республикой Армения и США в различных сферах.