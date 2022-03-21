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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-03-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-03-22

ЕРЕВАН, 21 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 марта, курс доллара США вырос на 0.17 драмa и составил 488.77 драм. Курс евро вырос на 0.43 драмa и составил 539.75 драм. Курс российского рубля сократился на 0.10 драмa и составил 4.69 драм. Курс британского фунта вырос на 0.71 драмa и составил 642.05 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 206.99 драмa и составила 30419.78 драм. Цена серебра сократилась на 1.51 драмa и составила 396.55 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.


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