ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины

В ЕС принято решение поддержать Украину новой программой на 500 миллионов евро, четверть этой суммы предоставит Берлин. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Хорошо и правильно, что мы принимаем решение о дальнейшей программе в объеме 500 млн евро для Украины, Германия участвует в ней в объеме 26 процентов. Это важно, что мы солидарно поддерживаем Украину и делаем все возможное для того, чтобы она и далее могла мужественно обороняться, защищаться, как это происходит в последние дни и недели", - заявила Ламбрехт журналистам в Брюсселе.