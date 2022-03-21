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Президент Арцаха вручил епископу Вртанесу Абрамяну медаль «Вачаган Барепашт»

Президент Арцаха вручил епископу Вртанесу Абрамяну медаль «Вачаган Барепашт»

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 21 марта в сопровождении членов Совета безопасности и мэра Степанакерта посетил резиденцию Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава государства поздравил предводителя епархии епископа Вртанеса Абрамяна с 60-летним юбилеем и вручил ему медаль «Вачаган Барепашт», которой он был удостоен за весомый вклад в дело сохранения духовных ценностей и самоотверженную службу.


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