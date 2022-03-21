В Брюсселе приступили к рассмотрению заявки Украины на вступление в ЕС

Министры иностранных дел государств-членов Европейского союза на встрече в понедельник начали рассматривать заявку Украины на вступление в объединение стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом написал в своем Twitter-аккаунте комиссар ЕС по вопросам соседства и расширению Оливер Вархеи.

"Мы начали работать над предоставлением заключения на основе заявки на членство Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский 28 февраля призвал Евросоюз немедленно принять Украину в соответствии с новой специальной процедурой. Он также подписал заявку на вступление страны.