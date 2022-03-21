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Акоп Абрамян назначен помощником премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Акоп Абрамян назначен помощником премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Акоп Абрамян назначен помощником премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение Пашиняна опубликовано на сайте правительства.
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