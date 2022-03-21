Байден посетит Польшу для переговоров по Украине

К программе поездки президента США Джо Байдена в Брюссель добавлена остановка в Польше, в ходе которой он проведет консультации с союзниками по НАТО на тему противодействия российской агрессии

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Голос Америки», Байден сначала посетит Брюссель, а затем отправится в Польшу, сообщила пресс-секретарь президента Джен Псаки.

Польша является важнейшим союзником США в украинском кризисе. Она не только приняла тысячи американских военнослужащих, но и принимает украинских беженцев больше всех других стран: более 2 миллионов.

В Варшаве Джо Байден проведет двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, запланированную на субботу 26 марта. Они обсудят реакцию на «гуманитарный кризис в области прав человека, который создала неоправданная и неспровоцированная война России против Украины», сказала Псаки.

21 марта, перед своей поездкой, Байден проведет обсуждение военной ситуации в Европе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Как сообщает Белый дом, президент Байден не планирует совершать визит в Украину, однако государственный секретарь США Энтони Блинкен, находившийся в Польше в первой половине марта, ненадолго посещал Украину в знак солидарности с борьбой украинского народа против внешней агрессии.