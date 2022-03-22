Цены на цветные металлы - 21-03-22

ЛОНДОН, 22 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 4.14% и составила 3521.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.35% и составила 10295.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.24% и составила 2258.00 долларов США, цена на никель снизилась на 14.99% и составила 31380.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.30% и составила 41755.00 долларов США, цена на цинк выросла на 2.98% и составила 3940.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42615.30 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.