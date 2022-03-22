Началось очередное заседание Национального собрания Армении

В Национальном собрании Армении началось очередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке дня созываемых 22 марта очередных заседаний - 23 вопроса.

На заседании 22 марта депутаты обсудят законопроекты О внесении изменений и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения, вопрос о проведении срочного обсуждения на тему «Гуманитарная ситуация в Республике Арцах, угрозы и неотложные действия» и ряд других законодательных инициатив.

Парламент во втором чтении обсудит пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О флаге Республики Армения» и в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях, которым расширяются места использования государственного флага, также проект закона О внесении изменения в Конституционный Закон Республики Армения «О партиях» и другие законопроекты.