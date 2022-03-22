В Республике Арцах есть закрытые и труднопроходимые автодороги

Из-за обильных снегопадов в Арцахе есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как передает «Арменпресс», Государственная служба по ЧС Арцаха сообщает, что закрыта дорога общины Мехмана Мартакертского района, на некоторых участках межрегиональной дороги Степанакерт-Мартакерт местами гололедица.

Дорога Степанакерт-Шош-Кармир шука и дороги общин Ашан, Авдур, Емишчан, Херхан, Цоватех, Кахарци, Колхозашен, Ахорти, Аци, Гергер, Мюришен, Мушкапат, Мсмна, Нор Шен и Параватумб Мартунинского района - труднопроходимы. Высота снежного покрова составляет 1 метр. В этих направлениях проводятся работы по очистке снега.

Труднопроходимы дороги общин Хачмач, Кармир Гюх, Сзнек, Верин Сзнек, Сарушен и Рев Аскеранского района.

Дорога Шуши-Лисагор-Бердзор открыта для транспортных средств, снабженных зимними шинами.

Участок межгосударственной автодороги Вайк-Сисиан-Горис, соединяющий Арцах с Арменией, закрыт для грузовых автомобилей и труднопроходим для легковых. Движение на дороге - одностороннее.

Во избежание чрезвычайных происшествий и нежелательных случаев МВД призывает по возможности ограничить движение транспорта и сохранять бдительность.