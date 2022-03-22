На закрытом обсуждении НС Армении гуманитарной ситуации в Арцахе будут участвовать вице-премьер РА и министр ИД

В Национальном собрании РА за закрытыми дверями состоится экстренное обсуждение по теме: «Гуманитарная ситуация в Республике Арцах, угрозы и неотложные действия», представляющей широкий общественный интерес. Как передает «Арменпресс», вице-спикер НС Рубен Рубинян заявил, что обсуждение актуальной темы состоится на третьем основном заседании 22 марта.

Обсуждение инициировали депутаты от оппозиции.

Арцвик Минасян из фракции «Айастан» напомнил, что депутаты предложили руководству НС пригласить на обсуждение двух государственных чиновников. Он поинтересовался, будут ли участвовать министр иностранных дел Арарат Мирзоян и вице-премьер Мгер Григорян.

Рубинян дал положительный ответ. На заседании в качестве докладчиков выступят министр иностранных дел и вице-премьер.

Рубен Рубинян отметил, что не менее 1/5 от общего числа депутатов НС в официальном письме предложили провести обсуждение этой актуальной темы на закрытом заседании, после чего предложил проголосовать по этому предложению.

Предложение было принято голосованием, 66 голосами за, 18 - против, при 1 воздержавшемся. Армен Рустамян предложил, чтобы на заседании присутствовали и депутаты Республики Арцах, находящиеся в Ереване. Рубинян ответил, что этот вопрос будет обсуждаться в рабочем порядке.