Зеленский заявил, что треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса

Треть государств - членов НАТО не видит Украину в составе блока. Как передает Арменпресс, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью, которое в понедельник вечером было показано Чешским телевидением.

"Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы], - сказал Зеленский. - В рамках НАТО примерно одна треть стран, которые нас там не видят. Они даже это открыто заявили. Думаю, что [украинское] общество будет на меня давить. Мы, думаю, будем [сдавать] этот экзамен". При этом двери НАТО, по словам президента, останутся открытыми для Украины.

Ранее, касаясь перспективы членства Украины в НАТО, Зеленский заявил: "Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что, окей, другие гарантии безопасности".

"Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам устроить стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", - утверждал президент Украины.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине "австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что такой вариант нейтрального государства на Украине сейчас обсуждается, он может рассматриваться в качестве компромиссного.