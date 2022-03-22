Альтернативная энергия: в результате партнерства «Ucom» и «Solara» выиграют бизнес- клиенты

Компании «Ucom» и «Solara» представили новое предложение, которое позволит как новым, так и текущим корпоративным абонентам фиксированной связи Ucom установить солнечную фотовольтаическую систему Solara и получить возможность пользоваться услугами фиксированной связи «Ucom» в пределах лимита до 400 000 драмов.

«Целью партнерства между нашими двумя компаниями является достижение высоких показателей по возобновляемым источникам энергии и ее экономии. Предлагаем всем работающим в стране предпринимателям не только значительно сократить расходы, но и позаботиться об окружающей среде, минимизировав выброс вредных веществ в окружающую среду», - сказал генеральный директор компании «Ucom» Ара Хачатрян.

«Будучи одними из лидеров в своих областях, мы запустили отличающуюся от других инициативу, которая будет стимулировать рост объемов возобновляемой энергии в Армении. Использование солнечной энергии выгодно как с экологической, так и с экономической точек зрения.

Инициатива-предложение сделает экономическую эффективность солнечной энергии более доступной для наших потребителей. Вместе с нашими партнерами, компанией «Ucom», мы разработали комплексное предложение, позволяющее бизнесменам в дополнение к обнулению затрат на электроэнергию, получить множество преимуществ и в сфере телекоммуникаций. Уверен, что эта инициатива даст желаемые результаты», - отметил генеральный директор компании «Solara» Айк Петросян.

Приобретая систему «Solara» с минимальной мощностью в 20 кВт, корпоративные клиенты получат возможность воспользоваться фиксированным интернетом со скоростью в 40 Мбит/с в течение 6 месяцев, а также возможность ежегодно экономить 1 350 000 драмов на электроэнергию. А в случае приобретения системы мощностью в 300 кВт они будут пользоваться фиксированным интернетом в 40 Мбит/с в течение 12 месяцев, кроме того, они также получат скидку в 10% на солнечную фотовольтаическую систему, также смогут сэкономить на электроэнергии в размере 20 250 000 драмов в год. В пакете предусмотрены варианты электростанций мощностью в 500 кВт, 1 или 1.5 МВт, из них, например, при выборе солнечной фотовольтаической электростанции мощностью в 1,5 МВт предприниматель получает возможность сэкономить около 101 250 000 драмов в год.

Добавим, что специальное предложение доступно для любого бизнеса, вне зависимости от сферы деятельности.