В Белоруссии закрылся лагерь мигрантов на границе с Польшей

На границе Польши и Белоруссии, в транспортно-логистическом центре "Брузги" прекратил работу лагерь беженцев, находившиеся в нем мигранты или уже улетели в Ирак, или были расселены в Белоруссии и продолжают ждать эвакуации, как передает Арменпресс, об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

22 марта глубокой ночью очередной эвакуационный рейс вывез 98 иностранцев из Минска в Эрбиль, рассказали пограничники.

Остальных иностранцев пока расселили в гостиницах и санаториях и вывезут другими рейсами.

"Решение беженцев вернуться в свои страны во многом продиктовано осознанием бессмысленности ожидания и безучастности стран ЕС в решении их проблем", - заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

По последним данным, в ТЛЦ "Брузги" находилось около 400 мигрантов.