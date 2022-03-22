Время в Ереване: 11:07:36,   22 Март

В Тбилиси до 24 апреля будут проходить выставки, посвященные Геноциду армян

В Тбилиси до 24 апреля будут проходить выставки, посвященные Геноциду армян

На проспекте Ильи Чавчавадзе в Тбилиси, возле Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили, прошла фотовыставка под названием «Геноцид армян и культурный геноцид». Как передает «Арменпресс», посольство РА в Грузии сообщает, что ее организовала общественная организация «Армянская община Грузии».

Отмечается, что инициатива будет продолжена, до 24 апреля планируется организация выставок на эту же тему и в других районах Тбилиси.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]