Армен Григорян и Нильс Аннен обсудили перспективы развития экономического и технического сотрудничества
13:14, 22 Март, 2022
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 22 марта в Берлине встретился с госсекретарем Министерства экономического развития и сотрудничества Германии Нильсом Анненом.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате СБ, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития экономического и технического сотрудничества между Арменией и Германией.
Стороны подчеркнули важность последовательного развития демократических институтов Армении. Стороны договорились продолжить контакты по вопросам, представляющим двусторонний и многосторонний интерес.
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