Армен Григорян и Нильс Аннен обсудили перспективы развития экономического и технического сотрудничества

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 22 марта в Берлине встретился с госсекретарем Министерства экономического развития и сотрудничества Германии Нильсом Анненом.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате СБ, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития экономического и технического сотрудничества между Арменией и Германией.

Стороны подчеркнули важность последовательного развития демократических институтов Армении. Стороны договорились продолжить контакты по вопросам, представляющим двусторонний и многосторонний интерес.