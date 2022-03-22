Reuters: Байден назвал позицию Индии по Украине "несколько шаткой"
Президент США Джо Байден заявил, что позиция Индии по Украине "несколько шаткая". Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на выступление главы Белого дома на совещании с представителями национального бизнеса сообщило агентство Reuters.
Байден подчеркнул, что кроме Индии все страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), включающего также США, Японию и Австралию, ввели санкции в отношении российских компаний и российских граждан, а Нью-Дели даже не осудил Россию.
"Мы выступили единым фронтом в НАТО и в Тихоокеанском регионе", - отметил американский президент. По его словам, "в QUAD, за возможным исключением Индии, позиция которой несколько шаткая, Япония и Австралия выступили очень сильно в том, что касается" военной спецоперации РФ на Украине.
Ранее Индия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которая осуждала Россию за ее действия против Украины. Республика воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по вопросу созыва сессии ГА, посвященной украинскому кризису. Как заявил премьер-министр Нарендра Моди, Индия поддерживает тесные отношения с Россией и Украиной в сфере экономики, безопасности, образования и политики. Поэтому, подчеркнул глава правительства, Нью-Дели придерживается нейтральной позиции и постоянно призывает к миру и диалогу.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм