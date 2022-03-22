Швейцария направит в Молдавию 2 млн франков для поддержки в кризис

Швейцария выделит 2 млн франков Молдавии, которая столкнулась с большим потоком беженцев из Украины и экономическими проблемами. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник президент Швейцарии Иньяцио Кассис на совместном брифинге в Кишиневе с президентом республики Майей Санду.

"Швейцария дополнительно предоставит Молдавии 2 млн франков. <…> Мы также направили в республику 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев", - сказал Кассис.

Ранее правительство Молдавии обратилось за финансовой помощью к ЕС из-за финансовых трудностей. Они также связаны с наплывом беженцев и обрывом торговых связей с восточными партнерами. Для поддержки республики в марте Кишинев посетили чиновники ЕС, Германии, Дании, Италии, США, Франции и Эстонии.

На сегодняшний день в Молдавии остаются свыше 100 тыс. беженцев, половина из которых - дети.