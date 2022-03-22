Зеленский заявил, что Киев приветствовал бы посредническую роль Ватикана

Киев приветствовал бы посредническую роль Ватикана в урегулировании конфликта вокруг Украины. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник украинский лидер Владимир Зеленский.

"Поговорил с понтификом. <...> Приветствовали бы посредническую роль Святого престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", - написал Зеленский в своем Twitter.

В свою очередь украинский посол в Ватикане Андрей Юраш написал в своем Twitter после разговора Зеленского и Папы Римского Франциска, что понтифика ждут на Украине.

Франциск неоднократно призывал к миру и немедленному прекращению огня. В службе печати Ватикана сообщали, что он получил несколько писем, в том числе от мэра Киева Виталия Кличко, с приглашением приехать на Украину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.