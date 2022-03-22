В некоторых районах республики есть скопления автомобилей: что предпринимают ответственные структуры?

Снегопады в стране застали врасплох подрядчиков, чистящих дороги. Бывали ситуации, когда уже очищенные участки вновь засыпались с большой быстротой. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» начальник отдела содержания и эксплуатации дорог Фонда «Дорожное управление» Гор Маргарян отметил, что проблема заключается не только в обильных осадках. Они сопровождались сильным ветром. Метель мела во всех районах республики. Все компании, ответственные за уборку дорог, работали на полную мощность.

«Было много сложностей и затруднений по очистке некоторых дорог. Метели были такие, что местами приходилось закрывать дороги для движения транспорта, потому что техника просто не могла работать. Проблемы были во всех регионах, но самая сложная ситуация из-за метелей и сильных осадков была в Сюникской, Вайоцдзорской, Лорийской, Арагацотнской, Гегаркуникской областях», - рассказал Гор Маргарян.

Межгосударственные и межобщинные дороги страны обслуживают 33 подрядчика. Были подрядчики, которые не справились со своей работой. В частности, дорожно-эксплуатационные организации Лорийской области не смогли отреагировать оперативно на ситуацию. Дорожный департамент зафиксировал недостатки, составлены протоколы, ведется мониторинг.

Гор Маргарян сообщил, что по-прежнему еще есть закрытые и труднопроходимые дороги. В настоящее время дорога Капан-Татев открыта лишь для легкового автотранспорта. Там есть скопления машин, их сопровождает ГАИ. Ведутся работы, чтобы сделать эту дорогу проезжей и для грузовых автомобилей. Среди скопившихся машин есть и грузовые машины, и туристические автобусы. Туристические машины сопровождаются в Ереван.

На участке Воскеван-Жужан есть скопление автомобилей с прицепами, делается все, для их разблокирования в считанные часы. Несколько дней скопления были в районе под названием Зангер, но там проблема уже решена.

Дорожный департамент призывает водителей ездить лишь в случае крайней необходимости, и на машинах, оснащенных зимними шинами.