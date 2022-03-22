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Всемирное антидопинговое агентство выразило благодарность Министерству ОНКС Армении за постоянное содействие

Всемирное антидопинговое агентство выразило благодарность Министерству ОНКС Армении за постоянное содействие

Всемирное антидопинговое агентство выразило благодарность министру образования, науки, культуры и спорта РА Ваграму Думаняну и заместителю министра Карену Гилояну за постоянное сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Как передает «Арменпресс», Армения с 2004 года является членом Всемирного антидопингового агентства, что предполагает и определенные финансовые вложения. В этом году они составили 12 488 долларов, которые были оплачены Министерством ОНКС. «Спасибо за инвестиции в ВАДА. Ваш вклад в борьбу с допингом в спорте играет значительную роль. Мы благодарны Вам за Вашу неизменную приверженность агентству», - говорится в благодарственном письме министру.

В ВАДА подчеркивают, что они находятся в постоянном контакте с Антидопинговым агентством Армении, в частности, с заместителем директора Арегом Ованнисяном. По словам Арега Ованнисяна, Армения имеет достаточно высокую репутацию во Всемирном антидопинговом агентстве, всегда показывает хорошие показатели в ежегодном мониторинге ВАДА. «В связи с тем, что у страны много представителей на Олимпийских играх и чемпионатах мира, ВАДА требует, чтобы спортсмены ежегодно проходили тестирование. Если этого не будет, страна может быть дисквалифицирована, как это было с Россией. По итогам прошлого года 11 стран не прошли мониторинг и были дисквалифицированы. У нас таких проблем нет, и, думаю, в этом году их также не будет. Следующий мониторинг запланирован на конец мая». Заместитель директора Антидопингового агентства Армении Арег Ованнисян отметил, что у нас обычно возникают проблемы с молодыми спортсменами и нам необходимо увеличить количество их допинг-тестов.


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