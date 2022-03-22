Азиатские индексы - 22-03-22

ТОКИО, 22 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.48% и составил 27224.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.28% и составил 1933.74 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.19% и составил 3259.86 пункта, а HANG SENG вырос на 3.15% и составил 21889.28 пункта.