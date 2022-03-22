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Президент встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Франции в Армении 

Президент встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Франции в Армении 

Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, посол Франции поздравила президента Ваагна Хачатуряна с вступлением в должность, подтвердила готовность Франции работать с Арменией, углублять и укреплять двусторонние отношения.

В ходе встречи была затронута текущая повестка армяно-французских отношений. Собеседники также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. 


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