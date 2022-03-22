Список ввозимых в Грузию турецких лекарств расширился

Список ввозимых в Грузию из Турции лекарств расширился до 45 наименований. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения.

После открытия турецкого фармацевтического рынка цены на многие лекарства в Грузии снизились на 60-80%.

Турецкие лекарства можно приобрести в аптеках трех крупных сетевых компаний. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Список лекарств, импортируемых из Турции, предоставляется фармацевтическим сектором и обновляется в соответствии с информацией, полученной от компаний.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство приняло решение открыть фармацевтический рынок страны для турецких медикаментов.

Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства еще в ноябре 2021 года.