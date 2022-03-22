ЕС обсуждает новые санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине

Страны Евросоюза ведут дискуссии о новых санкциях в отношении России в связи с продолжающимся кризисом на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон по итогам заседания в Брюсселе Совета ЕС по общим вопросам.

"В последние дни мы видим усиление военных действий [на Украине], и вполне возможно, что будут быстро выработаны новые санкции", - сказал он на пресс-конференции. "Дискуссии об этом сейчас ведутся", - заявил Бон.