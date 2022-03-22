КГД Армении выступил с разъяснением в связи с лимитом для беспошлинной онлайн- торговли для физлиц

Комитет государственных доходов Республики Армения выступил с разъяснением в связи с лимитом для беспошлинной онлайн-торговли для физических лиц. Как сообщает Арменпресс, в заявлении КГД Армении говорится:

«Комитет государственных доходов Республики Армения 18 марта 2022 года сообщил о том, что с 17 марта 2020 года в соответствии с решением, принятым в ходе заседания совета Евразийской экономической комиссии, лимит для беспошлинной онлайн-торговли для физических лиц установлен на уровне 1000 евро и (или) 31 кг вместо нынешних 200 евро.

Решение будет действовать до 1 октября 2022 года.

Указанное решение было опубликовано на сайте Комиссии ЕАЭС 21 марта 2022 года и вступает в силу на десятый день после его опубликования - 31 марта 2022 года.

В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года N 107 установлено, что законодательством государства-члена могут быть установлены предусмотренные решением более жесткие стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в случае которых действуют нормы, установленные национальным законодательством. В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 249 закона Республики Армения “О таможенном регулировании”, без уплаты таможенных платежей, налогов стоимостные, весовые нормы установлены в размере 200 тыс драмов и (или) 30 кг, следовательно с момента вступления в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года N 107 - 31 марта, будет действовать предусмотренная законом “О таможенном регулировании” – 200 тыс драмов и (или) 30 кг.

В то же время информируем, что на данный момент обсуждается целесообразность гармонизации национального законодательства и регуляций ЕАЭС».