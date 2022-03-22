Турция принимает меры из-за сведений о минах в Черном море: Эрдоган

Минобороны Турции принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

ФСБ РФ в воскресенье заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet.

"В связи с этим вопросом в первую очередь наше министерство национальной обороны предпринимает все необходимые меры. Не беспокойтесь", - сказал Эрдоган на совместной с премьером Нидерландов пресс-конференции во вторник.