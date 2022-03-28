Южная Корея ограничила экспорт 57 нестратегических товаров в РФ и Белоруссию
Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи ограничило экспорт 57 нестратегических товаров и технологий в Россию и Белоруссию. Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал Business Korea.
"Корейские компании, которые хотят экспортировать товары из списка экспортного контроля в Россию и Белоруссию, должны проходить отдельную процедуру согласования, начиная с 26 марта", - говорится в сообщении.
К нестратегическим товарам относятся, в частности, низкопроизводительн
Портал отмечает, что ранее корейское правительство приняло решение контролировать экспорт в Россию на уровне, аналогичном экономическим санкциям США и ЕС, введенном после начала специальной операции РФ в Украине.
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