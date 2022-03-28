Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

В Лорийской области из-за схода лавины закрыта автодорога

В Лорийской области из-за схода лавины закрыта автодорога

В Лорийский региональный центр управления кризисными ситуациями 28 марта в 14:01 поступил сигнал о сходе лавины на 8-10 км автодороги Ванадзор-Степанаван в районе села Базум. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС Армении.

На место происшествия выехали оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС и два боевых расчета пожарно-спасательного отряда.

По предварительным данным, из-за схода лавины закрыт участок автодороги около 15 метров.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]