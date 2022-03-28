Если попытаются вытеснить Россию, ответ может быть очень жестким: Маркедонов о ситуации в Арцахе

Азербайджан имеет противоречия с Россией по вопросу присутствия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Московского государственного института международных отношений (МГИМО), поясняет, что если в прошлом российско-азербайджанская коллизия оставалась непубличной сфере, то после недавней эскалации она вышла на свет посредством заявлений российского и азербайджанского Министерств обороны. Как сообщает «Арменпресс», российский политолог заявил об этом в клубе «Статья 3» в ходе длительного обсуждения «Эскалация в Арцахе: от газового терроризма до локальных боев».

По словам Маркедонова, в России сейчас стало очень «модным» враждебные действия Азербайджана в Арцахе называть «вторым фронтом» против России, имея в виду боевые действия на Украине. Однако российский политолог скептически относится к такой точке зрения, говоря, что в Нагорном Карабахе «системные проблемы», существовавшие и до начала российской спецоперации в Украине. «Я имею в виду серьезные разногласия, которые существуют между Ереваном и Баку по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Очевидно, что Баку гораздо раньше 2022 г. ставил вопрос о так называемой «демилитаризации» Карабаха. При этом идет спор по поводу российских миротворцев. Если раньше этого противоречия не было в публичной сфере, то теперь оно вышло на поверхность через ответные заявления. Было два раунда обмена резкими заявлениями со стороны Министерств обороны России и Азербайджана», - прокомментировал Сергей Маркедонов.

А Республика Армения, по словам Маркедонова, подчеркивает, что, несмотря на заявления Азербайджана, вопрос статуса Нагорного Карабаха остается на повестке дня, непризнанная Республика Арцах имеет свою внутреннюю политическую и общественную жизнь, вопрос статуса нельзя игнорировать.

По словам политолога, украинский конфликт влияет на арцахский конфликт в том смысле, что сформировалось определенное восприятие, можно даже сказать иллюзия, что Россия сейчас очень обременена Украиной, и в этой связи можно «под шумок» обеспечить некоторый нужный результат.

«Я думаю, что ситуация не самая надежщная, потому что Россия пытается держаться за статус-кво во всех конфликтах, пытается все-таки занять модерационную линию, но если ее пытаются выдавливать, проще говоря, выгонять и игнорировать ее интересы, ответ может быть очень жестким. Я не собираюсь заниматься угрозами или с чем-то подобным, я просто анализирую логику поведения России, описываю ту модель, которая есть», - сказал российский политолог.

Уже несколько недель Азербайджан в Нагорном Карабахе последовательно нагнетает военную, морально-психологическую и гуманитарную обстановку. 24 марта подразделения ВС Азербайджана, грубо нарушив требования трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вторглись в зону ответственности миротворческих войск Российской Федерации в Республике Арцах, взяв под контроль село Парух Аскеранского района и прилегающие к нему позиции, а затем попытались обеспечить свое продвижение на восточной границе Республики Арцах. Переговоры российских миротворцев и властей Арцаха с азербайджанской стороной результатов не дали, противник на исходные позиции не вернулся. 25 марта азербайджанские вооруженные силы продолжили свои агрессивные действия, применяя в дополнение к огнестрельному оружию БПЛА «Байрактары», в результате чего погибли трое армянских военнослужащих и более 10 получили ранения. Власти Арцаха и российские миротворцы ведут переговоры с азербайджанской стороной, чтобы Азербайджан вывел свои войска на исходные позиции.

26 марта официальная Москва на высоком уровне обратилась к этому вопросу. В МИД РФ заявили, что вторжение азербайджанских вооруженных сил в зону ответственности российских миротворцев и нарушения режима прекращения огня противоречат пунктам трехстороннего заявления от10 ноября 2020. Минобороны РФ представило произошедшее, отметив, что 24 и 25 марта ВС Азербайджана, нарушив положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

В Баку не уклонились от открытой конфронтации с Москвой, заявив, что заявление Минобороны России противоречит «духу декларации о стратегическом сотрудничестве», подписанной президентами Азербайджана и России 22 февраля.

На следующий день, 27 марта, когда в официальном бюллетене российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе появилась информация, что в результате переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения из села Парух в Аскеране, Министерство обороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что «в селе Парух и на ближайших высотах изменений в позициях ВС Азербайджана не произошло».

Арам Саркисян