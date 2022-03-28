Глава МИД Армении принял гендиректора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам
Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 28 марта принял генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники с удовлетворением отметили налаженное между соответствующими государственными структурами Армении и ICMP эффективное сотрудничество. В этом контексте министр Мирзоян поблагодарил Кэтрин Бомбергер за вклад в ДНК-идентификацию останков армянских жертв 44-дневной войны.
Стороны обсудили перспективы расширения и углубления сотрудничества, в том числе по части технического оснащения соответствующих лабораторий Армении и увеличения их мощности. Министр иностранных дел отметил, что Армения придает большое значение необходимости выяснения судьбы пропавших без вести лиц в результате войны, а также обстоятельств их исчезновения, подчеркнув возможности сотрудничества с ICMP в этом отношении.
Арарат Мирзоян представил собеседникам гуманитарные последствия военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха, в частности подчеркнув необходимость немедленной репатриации незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и заложников.
Министр иностранных дел также представил ситуацию, сложившуюся вследствие вторжения азербайджанских вооруженных сил в село Парух в Нагорном Карабахе.
Была подчеркнута важность шагов по снижению напряженности и установлению стабильности в регионе.
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