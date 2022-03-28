Министр обороны Армении принял генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам
Министр обороны Армении Сурен Папикян 28 марта принял генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Королевстве Нидерландов Тигран Балаян.
Сурен Папикян выразил удовлетворение эффективным сотрудничеством ICMP и заинтересованными структурами Республики Армения, выразив надежду, что оно будет непрерывным.
Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с координацией работ, направленных на выяснение судьбы лиц, пропавших без вести в результате двух арцахских войн.
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