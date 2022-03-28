Источник: талибы запретили некоторым служащим ходить на работу без бороды

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* запретило сотрудникам ряда министерств появляться на работе из-за отсутствия бороды. Как передает Арменпресс, об этом заявили РИА Новости источники.

В конце декабря 2021 года талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороду, несмотря на рекомендацию не брить ее.

"Некоторое время назад нам заявили: либо вы отращиваете бороды, либо уходите с работы. Мы думали, что они не сделают это, но сегодня (в понедельник – ред.) сотрудники министерства запрета предосудительного не допустили нас до работы", - рассказал сотрудник министерства образования Афганистана, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, ситуация коснулась и их коллег из других министерств. Источник подчеркнул, что эта ситуация беспокоит афганских госслужащих, некоторые из них не желают отращивать бороду и носить головной убор.

Источник в министерстве иностранных дел Афганистана сообщил, что талибы не впускали сотрудников нескольких министерств из-за короткой бороды и отсутствия головного убора.

В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.