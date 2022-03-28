Азиатские индексы - 28-03-22
ТОКИО, 28 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 марта на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.73% и составил 27943.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.41% и составил 1973.37 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.07% и составил 3214.50 пункта, а HANG SENG вырос на 1.31% и составил 21684.97 пункта.
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