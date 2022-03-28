В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги: Ларс закрыт

Министерство по ЧС сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодороги Берд-Чамбарак и ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари автодорога Ванадзор-Степанаван (часть села Базум) Лорийского, автодороги ведущие от атводороги Н21 к селам Беркарат, Вардаблур, Хнаберд и Гегадзор Арагацотнского региона (метель) закрыты․

Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом и труднопроходим - для остальных типов транспортных средств.

Пушкинский перевал, автодороги Урасар-Катнагбюр и Алаверди-Джилиза Лорийского, межобщинные автодороги района Ашоцк, Алагяз-Артик (метель) Ширакского регионов труднопроходимы.

На автодорогах района Арагац Арагацотнского региона местами наблюдается гололедица.

На автодорогах Мусаелян-Вардагбюр, районах Ашоцк Ширакского и Арагац, Апаран Арагацотнского регионов наблюдается метель.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. Со стороны России есть около 100 грузовиков.