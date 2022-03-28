МИД Северной Македонии объявил о высылке российских дипломатов

Министерство иностранных дел Северной Македонии сообщило об объявлении персонами нон грата пяти российских дипломатов, им отведено пять дней на то, чтобы покинуть страну. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает портал "Алсат-М" со ссылкой на источники.

"Согласно полученной информации, они (дипломаты, – ред.) совершали действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических отношениях, и должны выехать с территории республики Северной Македонии в течение пяти дней", – говорится в сообщении.

В российском посольстве в Северной Македонии подтвердили получение ноты о высылке пяти дипломатов.

"Подтверждаем получение ноты о провозглашении пяти российских дипломатов персонами нон-грата и необходимости им выехать из страны в течение пяти дней", – сообщили в российской дипмиссии.