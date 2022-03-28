Глава МИД Армении и посол Франции обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 марта принял посла Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, была обсуждена ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе вследствие вторжения азербайджанских вооруженных сил. Арарат Мирзоян назвал недопустимым непрекращающиеся провокации и агрессивные действия со стороны Азербайджана против мирного населения Нагорного Карабаха, попытки умышленного вывода из строя жизненно важной инфраструктуры.

Министр Мирзоян отметил важность надлежащей и целенаправленной реакции международного сообщества, направленной на вывод азербайджанских вооруженных сил с территории Нагорного Карабаха и деэскалацию ситуации.