Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

Глава МИД Армении и посол Франции обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Глава МИД Армении и посол Франции обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 марта принял посла Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, была обсуждена ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе вследствие вторжения азербайджанских вооруженных сил. Арарат Мирзоян назвал недопустимым непрекращающиеся провокации и агрессивные действия со стороны Азербайджана против мирного населения Нагорного Карабаха, попытки умышленного вывода из строя жизненно важной инфраструктуры.

Министр Мирзоян отметил важность надлежащей и целенаправленной реакции международного сообщества, направленной на вывод азербайджанских вооруженных сил с территории Нагорного Карабаха и деэскалацию ситуации.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]