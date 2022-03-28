Россия выдержит наложенные на нее санкции: спикер Совфеда РФ

Россия выдержит наложенные на нее санкции, антироссийские ограничения наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели рестрикции против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

"Те санкции, которые наложили на Россию, мы выдержим, выстоим", - сказала спикер. По ее словам, будет трудно, сложно, но мы выйдем очищенными, мы очистим свою экономику, сделаем ее более эффективной, менее зависимой, особенно в чувствительных отраслях, от Запада.

Она также отметила, что введенные против России санкции "наносят огромный ущерб" инициаторам ограничений. "Неизвестно, кто больше от них пострадает", - заключила она.