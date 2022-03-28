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Глава МИД Армении и посол США обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Глава МИД Армении и посол США обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 марта принял посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, была обсуждена ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе вследствие вторжения азербайджанских ВС в село Парух, а также непрекращающихся провокаций и агрессивных действий со стороны Азербайджана против мирного населения Нагорного Карабаха и попыток умышленного вывода из строя жизненно важной инфраструктуры.

Оценив реакцию США на агрессивные действия Азербайджана, Мирзоян подчеркнул необходимость принятия действенных мер по деэскалации ситуации.


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