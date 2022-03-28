Азербайджан пытается воспользоваться ситуацией и проверив свои «красные линии» в Нагорном Карабахе: Александр Искандарян

Азербайджан пытается воспользоваться тем, что Россия занята в связи с действиями в Украине и своими воинственными и экспансионистскими операциями в Арцахе пытается уточнить свои «красные линии» в нагорно-карабахском вопросе. Как сообщает Арменпресс, такое мнение высказал директор Института Кавказа Александр Искандарян, говоря о событиях последних дней.

Политолог не считает серьезным мнение о том, что Азербайджан может открыть «второй фронт» против России в Нагорном Карабахе, но тем не менее считает, что происходящее вокруг Нагорного Карабаха связано с украинскими событиями.

«Такие вещи происходят не в первый раз. То, что происходит в последнее время, на мой взгляд, связано с тем, что происходит в Украине. Действительно, России сейчас, мягко говоря, не до Южного Кавказа, и происходящее вокруг Карабаха не является центром ее чаяний и забот. Конечно, говорить о втором фронте не очень серьезно: просто масштабы несравнимые.

Но в любом случае Азербайджан пытается использовать ситуацию для проверки «красных линий», пытается надавить и посмотреть, где сработает, а где нет. Конечно, проверить реакцию России, а не Арцаха или Республики Армения», — прокомментировал Александр Искандарян.

По словам политолога, Азербайджан применяет против Арцаха так называемую «тактику салями», то есть пытается кусочками оторвать армянские земли Арцаха, с другой стороны, понять, где проходят его «границы».

«Я имею в виду не географические границы, а границы того, что можно делать, а что нельзя. Другими словами, нападать на российских миротворцев по-прежнему «опасно для здоровья», но они могут попытаться сделать то же самое против народа Арцаха, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Реакция России вполне понятна, учитывая обстоятельства.

Россия работает дипломатическими инструментами, и я уверен, что идет достаточно насыщенный переговорный процесс, идут телефонные звонки то с той или иной стороны. Но этого, к сожалению, недостаточно. Так что посмотрим, чем все это закончится, но боюсь, что это не первый и не последний раз. Азербайджан продолжит свою «тактику салями», так как это не совпадение, а следствие сложившейся в нашем регионе ситуации», - добавил директор Института Кавказа.