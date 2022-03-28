Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 29 марта

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле начнутся 29 марта в 10:30 мск. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Переговоры делегаций пройдет завтра утром в 10:30 (время совпадает с мск - прим. ред.) в президентском офисе "Долмабахче". Встреча будет закрыта для прессы", - отметили в канцелярии.

Позже турецкий лидер подтвердил информацию о дате переговоров.

"Завтра начнутся переговоры между делегациями в Стамбуле. Перед этим мы проведем короткую встречу со сторонами", - сказал он, выступая в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.