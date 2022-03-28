Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Ереваном и Бейрутом в сфере авиасообщения

Посол Армении Ваагн Атабекян провел встречу с министром общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Ливане, были обсуждены возможности расширения сотрудничества в сфере воздушного сообщения между двумя столицами.

Была подчеркнута необходимость увеличения соединяющих столицы двух дружественных стран регулярных прямых рейсов как в плане укрепления межгосударственных, так и межличностных связей.