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Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Ереваном и Бейрутом в сфере авиасообщения

Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Ереваном и Бейрутом в сфере авиасообщения

Посол Армении Ваагн Атабекян провел встречу с министром общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Ливане, были обсуждены возможности расширения сотрудничества в сфере воздушного сообщения между двумя столицами.

Была подчеркнута необходимость увеличения соединяющих столицы двух дружественных стран регулярных прямых рейсов как в плане укрепления межгосударственных, так и межличностных связей.


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