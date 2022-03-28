В ООН призвали соблюдать Женевские конвенции о военнопленных

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел видео с пытками российских военнопленных на Украине, но указала на важность соблюдения Женевских конвенций в отношении военнопленных.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги.

"Мы не видели этого видео, но важно в принципе, чтобы со всеми пленными военнослужащими обращались в соответствии с Женевскими конвенциями", - сказал Дюжаррик.