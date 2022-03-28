Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон на пресс-конференции.

"Мы приняли в Евросоюзе 3,8 миллиона беженцев с Украины", - сообщила она.

"Они прибыли в страны, граничащие с Украиной, но более одного миллиона человек поехали в другие страны Евросоюза", - отметила еврокомиссар.

По ее словам, число ежедневных приездов снизилось.