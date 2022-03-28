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Минобороны РФ не зафиксировало нарушений в зоне ответственности российского миротворческого контингента 

Минобороны РФ не зафиксировало нарушений в зоне ответственности российского миротворческого контингента 

Российским миротворческим контингентом, в соответствии с трехсторонним Заявлением президентов Российской Федерации, Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения от 9 ноября 2020 г., продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха и вдоль Лачинского коридора.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на информационный бюллетень МО РФ, на двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано.

Проведено патрулирование по четырем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре.

Российскими миротворцами обеспечено сопровождение паломников в монастыри Амарас и Гандзасар.

 


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