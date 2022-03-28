Азербайджан готовит почву для новых провокаций и нападения на Нагорный Карабах: заявление Совбеза Армении

Совет безопасности Республики Армения выступил с заявлением относительно ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заявлении говорится:

“На сегодняшнем заседании Совет безопасности Республики Армения обсудил ситуацию в области безопасности вокруг Нагорного Карабаха, оценив ее как крайне напряженную.

Анализ ситуации показывает, что Азербайджанская Республика готовит почву для новых провокаций и совершения нападения на Нагорный Карабах, пытаясь найти мнимые обоснования, в том числе обвиняя Республику Армения в деструктивных действиях в вопросе мирного соглашения.

В сложившейся ситуации Совет безопасности считает необходимым еще раз подтвердить озвученную ранее позицию Республики Армения и предлагает Азербайджанской Республике немедленно начать переговоры по всеобъемлющему мирному соглашению.

Совет безопасности, привлекая внимание международного сообщества на возможность военных столкновений в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, считает необходимым запуск международных механизмов сдерживания для предотвращения новой военной эскалации и этнических чисток в регионе”.