29 марта министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян с рабочим визитом выедет в Грузию. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

В рамках визита Арарат Мирзоян встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.