Левон Аронян отстает от лидера Гран-При Берлина на одно очко

Армянский шахматист Левон Аронян, выступающий под флагом США, отстает от лидера Гран-при Берлина на одно очко.

Как сообщает «Арменпресс», в 6-м туре Гран-при Аронян играл с Григорием Опариным. Партия закончилась на 31-м ходу поражением Ароняна.

Сейчас Аронян с 3 очками в турнирной таблице занимает 3-е место. Лидером является Хикару Накамура, набравший 4 очка.

Гран-при Берлина - регулярный турнир серии Гран-при под эгидой Международной шахматной федерации. В этом году в берлинском турнире участвуют 16 шахматистов. Он позволит двум гроссмейстерам принять участие в турнире претендентов на первенство мира по шахматам.