Левон Аронян отстает от лидера Гран-При Берлина на одно очко
09:58, 29 Март, 2022
Армянский шахматист Левон Аронян, выступающий под флагом США, отстает от лидера Гран-при Берлина на одно очко.
Как сообщает «Арменпресс», в 6-м туре Гран-при Аронян играл с Григорием Опариным. Партия закончилась на 31-м ходу поражением Ароняна.
Сейчас Аронян с 3 очками в турнирной таблице занимает 3-е место. Лидером является Хикару Накамура, набравший 4 очка.
Гран-при Берлина - регулярный турнир серии Гран-при под эгидой Международной шахматной федерации. В этом году в берлинском турнире участвуют 16 шахматистов. Он позволит двум гроссмейстерам принять участие в турнире претендентов на первенство мира по шахматам.
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