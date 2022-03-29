Армянские борцы продолжают борьбу на чемпионате Европы
10:16, 29 Март, 2022
Армянские борцы продолжают борьбу на чемпионате Европы.
Как передает «Арменпресс», на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по вольной борьбе в борьбу вступают борцы в весовых категориях 61 кг, 74 кг и 92 кг.
В весовой категории 61 кг чемпион Европы Арсен Арутюнян в четвертьфинале встретится с победителем поединка между представителями Франции и Македонии.
Грайр Алиханян (74 кг) в 1/8 финала померится силами с сербом Хетиком Цаболовым.
В весовой категории 92 кг соперником Ованнеса Мхитаряна будет Мириани Майсурадзе из Грузии.
После состоявшихся накануне поединков Арман Андриасян (70 кг) вышел в финал и 29 марта поборется за золотую медаль.
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