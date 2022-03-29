Армянские борцы продолжают борьбу на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по вольной борьбе в борьбу вступают борцы в весовых категориях 61 кг, 74 кг и 92 кг.

В весовой категории 61 кг чемпион Европы Арсен Арутюнян в четвертьфинале встретится с победителем поединка между представителями Франции и Македонии.

Грайр Алиханян (74 кг) в 1/8 финала померится силами с сербом Хетиком Цаболовым.

В весовой категории 92 кг соперником Ованнеса Мхитаряна будет Мириани Майсурадзе из Грузии.

После состоявшихся накануне поединков Арман Андриасян (70 кг) вышел в финал и 29 марта поборется за золотую медаль.