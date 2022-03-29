Россия надеется на снятие напряженности в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.
11:15, 29 Март, 2022
Российская Федерация надеется, что напряженность в Нагорном Карабахе будет снята на основе трехстороннего заявления руководителей России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как передает «Арменпресс», об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Мы надеемся, что все это будет урегулировано в рамках трехстороннего заявления руководителей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года», - сказал Андрей Руденко.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм